Peynirli kabak ruloları

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İtalya'dan özel bir lezzet...

- kişilik -

Malzemeler

2 kabak

200 gr. krem peynir

Frenk soğanı

4 adet domates

Fesleğen

2 diş sarımsak

Sızma zeytinyağı

Tuz ve karabiber



Hazırlanışı:

Kabakları uzunlamasına ince dilimler halinde kesin ve ızgarada pişirdikten sonra bir tavada çok az bir zeytinyağında sote edip soğumaya bırakın. Krem peyniri bir kaseye koyun, içine Frenk soğanı, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırın. Domatesleri yıkadıktan sonra çekirdeklerini ayırın, küp şeklinde doğrayıp, sarımsak, fesleğen ve sızma zeytinyağı, tuz ile tatlandırıp birkaç dakika bekletin. Kabakların içine hazırladığınız peynirden koyup rulo şeklinde sarın ve kürdanla tutturun. Yanında domates sos ile servis edin.