Meksika mutfağının geleneksel yemeği 'taco' tarifi...

Malzemeler

8 taco kabuğu

500 gr kıyma

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

2 domates

1 kırmızıbiber

1 sarı biber

1 yeşil biber

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Kimyon

Maydanoz



Hazırlanışı:

Soğanı küp şeklinde doğrayıp kıyma ile birlikte tavaya alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip orta ateşte kavrulmaya bırakın. Domatesleri mutfak robotunda püre haline getirip kavrulmuş kıymaya ekleyin. Salça ve biber sosunu ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Biberleri küp şeklinde doğrayıp ayrı bir tavada az zeytinyağı ile soteleyin. Kıymaya ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Birkaç dakika pişirip ocaktan alın. Taco kabuklarını fırında ısıtın. Kıyma karışımını içlerine doldurun ve üzerlerine kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

