Tofulu sebzeli sushi tarifi

Malzemeler:

4 yaprak nori (kurutulmuş yosun)

1 su bardağı kıyılmış sebze (havuç, salatalık, kırmızı biber, avokado, mantar)

Soya peyniri (tofu)

Kavrulmuş susam tohumları

Soya sosu, zencefil turşusu ve servis için wasabi

Pilav için malzemeler

2 bardak haşlanmış, yarı kahverengi pirinç

2 yemek kaşığı kahverengi pirinç sirkesi

Bir tutam deniz tuzu

1 yemek kaşığı mirin (pirinç şarabı)



Hazırlanışı:

Tuz, sirke ve mirini birlikte küçük bir kapta karıştırın. Karışımı sıcak pirincin içine koyun ve hafifçe karıştırmaya devam edin. Sebzeleri, suşinin iyi sarılabilmesi için yeterince ince parçalar halinde doğrayın. Suşi matına noriyi yerleştirin. Yaklaşık 3/4 su bardağı pirinç ekleyin. Yosunun üstüne pirinçleri yerleştirin ve yosunun yaklaşık 2/3’ünü kaplayana kadar hafifçe nemli ellerle bastırın. Ardından pirinçle kaplı yosunun size yakın tarafına iki parmak kalınlığı geçmeyecek şekilde sebzeleri veya diğer malzemeleri yerleştirin. Yosunu ve pirincinizi parmaklarınızla yuvarlamaya başlayın. Sebzeler kaplandıktan sonra mata, ruloyu kalıplamak ve sıkıştırmak için ellerinizle baskı uygulayın. Tamamen yuvarlak şeklini alana kadar devam edin. Keskin bir bıçakla dilimleyin ve kenara koyun. Zencefil turşusu, soya sosu ve wasabi ile servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.