Hem pratik hem de doyurucu bir lezzet kremalı mantarlı makarna… Tadıyla ailenin favorisi olacak kremalı mantarlı makarna sadece yarım saatte hazırlayabileceğiniz bir tarif. Kremalı mantarlı makarnanın püf noktalarından biri, mantarların suyunu çekmemesi için sarımsağı ve karabiberin en son eklemenizdir. Makarnayı sosla harmanlarken, makarnanın hamurlaşmasına engel olmak için çok karıştırmayın.

İşten çıktınız, yorgun argın eve geldiniz, uzun uzun yemek yapmaya hiç haliniz yok. Bu gece de dışarıdan söyleyelim der dediğinizi duyar gibiyiz. Sizin için hem pratik hem doyurucu hem de lezzetli bir tarifimiz var. Kremalı mantarlı makarna. Bütün ailenin favorisi haline gelecek sadece yarım saatinizi alacak pratik bir lezzet. İşte kremalı mantarlı makarna için malzemelerimiz…





Kremalı Mantarlı Makarna Malzemeleri

- 1 paket penne makarna

- 1 paket mantar

- 1 kutu krema

- tuz, taze çekilmiş karabiber

- 2 diş sarımsak

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- parmesan peyniri

- 5-6 dal maydanoz





Kremalı Mantarlı Makarnanın Hazırlanışı

Öncelikle makarnanızı geniş bir tencerede haşlayın. Makarnaya tuz ve zeytinyağı ekleyin. Zeytinyağı sayesinde makarnalarınız birbirine yapışmayacak. Makarnayı 10-12 dakika arasında haşlayın. Makarna haşlanırken mantarları soymaya başlayın. Mantarları soydukça her birini limonlu suya koyun. Böylece mantarlarınız kararmaz. Daha sonra mantarları iri bir şekilde dilimleyin. Mantar sotelenirken küçülür bu yüzden iri kıyım doğramanızda fayda var. Mantarları zeytinyağında sotelemeye başlayın. Mantarlar sotelenirken sarımsağı rendeleyin. Sarımsak, tuz ve taze karabiberi sotelenmiş mantarlara ekleyin. Kremayı da ekledikten sonra sosunuz hazır. Sıra geldi haşlanan makarnayı süzmeye. Bir bardak makarna suyunu kenara ayırıp kremalı sosunuza ilave edin. Makarnayı süzerken sudan geçirmeyin, besin değerlerini kaybeder. Kremalı mantarlı sosu makarna tenceresine aktarın ve üzerine süzülen makarnayı ekleyin. Sos ve makarnayı karıştırarak harmanlayın. Makarna ve sosu karıştırırken ocağın altını açmayın çünkü bu makarnanızın hamurlaşmasına sebep olur. Makarnayı sudan geçirmediğiniz için zaten sıcak olacaktır. Sosunuz da sıcak olacağı için bir daha pişirmenize gerek kalmaz. Kremalı mantarlı makarnanın üzerine parmesan peyniri rendeleyin ve maydanozla süsleyin. Afiyet olsun.





Kremalı mantarlı sosu makarna tenceresine aktarın ve üzerine süzülen makarnayı ekleyin. Sos ve makarnayı karıştırarak harmanlayın.





Kremalı Mantarlı Makarnanın Püf Noktaları



Makarna en basit yemeklerden biri olarak görülebilir ancak ince bir püf noktası vardır. Makarnayı doğru haşlamazsanız hamurlaşır ve bu da tüm lezzetini kaybettirir. Makarna, İtalyanların ‘andante’ dediği bir kıvamda haşlanmalıdır. Ne az haşlanıp sert kalmalı ne çok haşlanıp hamurlaşmalı, ikisinin ortasında diriyken ocaktan alınmalıdır. Eğer haşlanma süresi boyunca mutfakta olursanız bu kıvamı yakalamanız çok kolay. Kremalı mantarlı makarnanın bir diğer püf noktası da sosu hazırlarken karabiber ve sarımsağı en son eklemektir. Eğer başta eklerseniz mantar suyunu vermez. Makarnayı birbirine yapışmaması için geniş bir tencerede bol suyla haşlayın. Ve son püf noktası da sosla makarnayı harmanlarken çok fazla karıştırmayın. Kenara ayırdığınız makarna suyu bu noktada size yardımcı olacaktır. Krema sosunun içine kattığınız makarna suyu, sosun fazlaca akışkan olmasını sağlar ve sosun kolaylıkla makarnanın tümüne nüfus etmesine olanak verir. Böylece çok karıştırıp hamurlaşma ihtimalini ortadan kaldırırsınız.





