Trüf mantarlı tavuklu makarna gibi yoğun ve stresli bir günün ardından bile evinizde yarım saat içinde hazırlayabileceğiniz, akşam keyfinizi artıracak yemekler var. İşte size hem görüntüsü hem de tadıyla dillere destan bir yemek tarifi!

Günümüzde pek çok kişi yemek yapmaya zaman bulamamaktan şikayet ediyor. Ancak unutmayın ki sofralarınızı süsleyecek, özel ve pratik tarifler bulmak tahmin ettiğiniz kadar zor değil. Örneğin trüf mantarlı tavuklu makarna gibi yoğun ve stresli bir günün ardından bile evinizde yarım saat içinde hazırlayabileceğiniz, akşam keyfinizi artıracak yemekler var. İşte size hem görüntüsü hem de tadıyla dillere destan bir yemek tarifi...





Trüf Mantarı Hakkında bilmeniz Gerekenler

Daha önce adını duymadıysanız ya da henüz denemediyseniz tarifimize geçmeden önceden trüf mantarıyla ilgili bilgi verebiliriz. Taşa benzeyen görüntüsü ve sert yapısıyla dikkati çeken trüf mantarı, Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yetişse de genelde en lezzetlileri Fransa, İtalya ve İspanya’da üretiliyor. Toprağın yaklaşık 50 cm altında, ağaçların köklerinde yetişen mantar, diğer mantarlardan pahalı olsa da epeyi aromatik bir türdür. Yağında ise etten daha yüksek miktarda protein bulunuyor. Trüf mantarı, yer altında yetiştiğinden toplamak için genelde koku alma yeteneğiyle öne çıkan ve özel olarak eğitilen köpeklerden yararlanılıyor.





Trüf Mantarlı Tavuklu Makarna Malzemeleri

Eğer her yerde bulamayacağınız trüf mantarını nereden satın alabilirim diye mi düşünüyorsunuz? İnternetten daha uygun fiyatlara, dilediğiniz miktarda sipariş verebilirsiniz. Yarım saatte hazırlayabileceğiniz leziz yemekle kendinizi veya misafirlerinizi şımartmak için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız var.

Taze trüf mantarı

200 gram makarna

200 gram tavuk göğsü

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş rendelenmiş sarımsak

Rendelenmiş çeyrek soğan

Tuz, karabiber, kekik

3 yemek kaşığı krema

1 tatlı kaşığı Parmesan peyniri





Nasıl Hazırlanır?

Tencerede kaynattığınız suya tuz ilave ettikten sonra makarnayı ekleyin ve makarnanız haşlanana kadar bekleyin. Tavuğunuza pulbiber, tuz, karabiber, kekik, rendelenmiş soğan ve sarımsak koyun. Bu esnada tavuklu makarnayı pişireceğiniz tencereyi ocağa alıp altını açın. Baharatları zeytinyağını da ilave ettiğiniz tavuğa iyice yedirin. Tavuğu tencereye koyup belli aralıklarla döndürerek her iki tarafını da güzelce pişirin. Makarna suyunu bir bardağını ayırdıktan sonra süzün. Pişen tavuğu başka bir yere aldıktan sonra aynı tencerenin içine yağ ekleyin, krema ve makarna suyunu ilave edip iyice karıştırın. Haşlanan makarnayı da içine koyup karıştırmaya devam edin. Birkaç dakika daha pişirdikten sonra tencerenin altını kapatabilirsiniz. Servis tabağına koyduğunuz tavuğun üzerine makarnayı dökün. Ve nihayet halka halka dilimlediğiniz trüf mantarını makarnanın üzerine ekledikten sonra biraz karabiber ile servis edebilirsiniz.

