Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türkiye'den 6 lezzet listede
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi tatlılarını açıkladı. 50 tatlı türünün yer aldığı listede Türkiye'den de 6 lezzet yer aldı. İşte o sıralama...
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1- MOZAİK PASTA / Litvanya
1. sırada Litvantalılara özgü olan "tinginys" yer aldı. Tatlı ülkemizde mozaik pasta olarak biliniyor.
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2- BOMBOCADO/ Brezilya
Bombocado, rendelenmiş parmesan, rendelenmiş hindistan cevizi, un, süt, tereyağı, yumurta ve şekerden yapılan bir Brezilya tatlısıdır.
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3- PAVÊ / Brezilya
Pavé, tiramisu'ya benzeyen ve pişirilmesi gerekmeyen popüler bir Brezilya tatlısıdır.
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4- PULUT DURİAN / Malezya
Pulut durian, Malezya, Tayland ve Singapur'da popüler olan geleneksel bir Asya tatlısıdır.