Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türkiye'den 6 lezzet listede

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi tatlılarını açıkladı. 50 tatlı türünün yer aldığı listede Türkiye'den de 6 lezzet yer aldı. İşte o sıralama...

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türkiye'den 6 lezzet listede - Resim : 1

1- MOZAİK PASTA / Litvanya

1. sırada Litvantalılara özgü olan "tinginys" yer aldı. Tatlı ülkemizde mozaik pasta olarak biliniyor.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türkiye'den 6 lezzet listede - Resim : 2

2- BOMBOCADO/ Brezilya

Bombocado, rendelenmiş parmesan, rendelenmiş hindistan cevizi, un, süt, tereyağı, yumurta ve şekerden yapılan bir Brezilya tatlısıdır.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türkiye'den 6 lezzet listede - Resim : 3

3- PAVÊ / Brezilya

Pavé, tiramisu'ya benzeyen ve pişirilmesi gerekmeyen popüler bir Brezilya tatlısıdır.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türkiye'den 6 lezzet listede - Resim : 4

4- PULUT DURİAN / Malezya

Pulut durian, Malezya, Tayland ve Singapur'da popüler olan geleneksel bir Asya tatlısıdır.