Ekonomik yılbaşı menüsü için 4 farklı tarif önerisi
Yılbaşı için güzel bir sofra hazırlamaya ne dersiniz? Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları akademisyenleri ve Şef adayı öğrencileri ekonomik bir yılbaşı menüsü öneriyor. İşte ekonomik yılbaşı menüsü için 4 tarif
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Yılbaşı, mutlulukla lezzetli sofralar etrafında toplanıp, ailecek yeni yılı karşılama zamanı. Pandemi sebebiyle dışarıya çıkmasak da, evde mükemmel sofraların etrafında buluşabiliriz. Peki bu mükemmel sofraları mükemmel yapan lezzetler neler? Yılbaşı menüsü için fikir arayanlar için 4 farklı tarif önerisi var. (Bu makalenin ardından meze tarifleri ve yılbaşı mezeleri sayfalarına da bakabilirsiniz)
Zencefili Balkabağı Çorbası
Gerekli malzemeler
- 500 gram balkabağı
- 1 tatlı kaçığı toz zencefil
- 1 adet soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- 1 litre su
- 1 tatlı Tuz
- Zeytinyağı
Yapım Aşamaları
- Zeytinyağını tencereye koyup küp küp doğradığımız balkabağı, patates ve havucu ekliyoruz.
- 2-3 dakika kavurduktan sonra toz zencefilli ekliyoruz. 1-2 dakika sonra kaynamış suyu ekliyoruz ve yumuşayana kadar pişiriyoruz.
- Sebzeler yumuşayınca blendırdan geçiriyoruz ve 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatıyoruz ve tuzumuzu ekliyoruz.
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Humus
Gerekli malzemeler
- 2 su bardağı nohut
- 1 tatlı kaşığı karbonat
- 2 diş sarımsak
- 2 adet limon
- ½ su bardağı tahin
- ½ çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1,5 çay kaşığı tuz
Üzerine için
- 1 yemek kaçığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Yapım aşamaları
- İçine 1 kaşık karbonat koyduğunuz 1 gece veya en az 4-5 saat öncesinden ıslattığınız nohutları sudan çıkartıp süzün.
- Nohutları tencereye alıp üzerine su ekleyin ve 45 dk kadar pişmeye bırakın.
- Nohutlar iyice yumuşadıktan sonra ocaktan alın. Tahin, zeytinyağı, ince ince kıyılmış sarımsağı, kimyon ve tuzu bir kâseye alıp limonların suyunu da ekleyip karıştırın.
- Haşladıktan sonra suyunu süzdüğümüz nohutların kabuklarını soyun ve hazırladığınız tahinli karışımla mutfak robotunda pürüzsüz kıvam alıncaya dek çekin.
- Robottan çekme esnasında ısınmaması için birkaç parça buz ilave edilebilir.
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Kestaneli Tavuk Dolması
Gerekli malzemeler
- 1 adet bütün tavuk
İç pilavı için
- 1,5 su bardağı pirinç
- 2 adet kuru soğan
- 200 gr Kestane
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü
- 2 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı karabiber
Üzeri için
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım limon suyu
- 1 çay kaşığı toz biber
Yapım aşamaları
- Soğanları yemeklik doğrayın.
- Tereyağını eritin.
- Doğradığınız soğanları renk alana kadar kavurun. Pirinçleri ilave edin 5-6 dakika kadar kavurun.
- Kestane, kuş üzümü, karabiber ve tarçın ekleyin.
- 2- 3 dakika daha kavurun.
- Sıcak suyu ilave edin ve tencerenin kapağını kapatarak 8-9 dakika kadar kısık ateşte demleyin.
- Tereyağı, limon suyu ve toz biberi bir kapta karıştırın ve tavuğu hazırladığınız tereyağlı karışım ile yağlayın.
- Tavuğun içine hazırladığınız iç pilavı ilave edin.
- Tavuğun pişerken ayrılmaması için bacaklarını çapraz bir şekilde bağlayın.
- 180 derecede 45 dakika pişirin.
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Kakaolu İrmik Tatlısı
Gerekli malzemeler
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı irmik
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilya
Üzeri için
- Hindistan cevizi
Yapım aşamaları
- Tencerede vanilya hariç bütün malzemeleri ekleyerek homojen bir hale gelinceye kadar karıştırın.
- Ocağa alarak sürekli karıştırarak pişirin ve kaynadıktan sonra orta ateşte 2-3 dakika pişirmeye devam edin.
- Ocaktan aldıktan sonra içine vanilyayı ekleyerek karıştırın.
- Oda sıcaklığında soğuduktan sonra 2-3 saat kadar dolapta dinlendirin.
- En son tabaklara porsiyonlara bölüp hindistan cevizi ile süsleyin.