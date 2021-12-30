Ekonomik yılbaşı menüsü için 4 farklı tarif önerisi

Yılbaşı, mutlulukla lezzetli sofralar etrafında toplanıp, ailecek yeni yılı karşılama zamanı. Pandemi sebebiyle dışarıya çıkmasak da, evde mükemmel sofraların etrafında buluşabiliriz. Peki bu mükemmel sofraları mükemmel yapan lezzetler neler? Yılbaşı menüsü için fikir arayanlar için 4 farklı tarif önerisi var. (Bu makalenin ardından meze tarifleri ve yılbaşı mezeleri sayfalarına da bakabilirsiniz)

Zencefili Balkabağı Çorbası

Gerekli malzemeler

500 gram balkabağı

1 tatlı kaçığı toz zencefil

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet patates

1 litre su

1 tatlı Tuz

Zeytinyağı



Yapım Aşamaları