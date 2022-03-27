Evde Lokum Kıvamında Dana Kontrfile Tarifi Nasıl Yapılır?
Evde Lokum Kıvamında Dana Kontrfile Tarifi nasıl yapılır? diyorsanız videolu anlatıma bakabilirsiniz. Tarif Lezzet.com.tr şef editörü Başak Öngel'den geliyor...
İşte Evde Lokum Kıvamında Dana Kontrfile yapmak için gerekli malzemeler ve tarifin yapılış aşamaları:
MALZEMELER
- 1 parça dana kontrfile
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Sos için;
- 1 su bardağı et suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- Tuz
- Karabiber
- Sarımsak tozu