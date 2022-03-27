Evde Lokum Kıvamında Dana Kontrfile Tarifi Nasıl Yapılır?

İşte Evde Lokum Kıvamında Dana Kontrfile yapmak için gerekli malzemeler ve tarifin yapılış aşamaları:

MALZEMELER

1 parça dana kontrfile

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı



Sos için;

1 su bardağı et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Sarımsak tozu



TARİFİN YAPILIŞ AŞAMALARI