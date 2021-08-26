Evde San Sebastian Cheesecake tarifi nasıl yapılır? Hazırsanız başlayalım

San Sebastian Cheesecake malzemeleri ve hazırlanmasıyla pratik, lezzetiyle eşsiz bir tatlı. İspanya’nın Bask bölgesinden dünyaya yayılan bu lezzet harikası sıcak yaz günlerinde buzlu limonatanın yanında ailenizle afiyetle yiyin. Peki, evde San Sebastian Cheescake nasıl yapılır? Evren Bilge'nin San Sebastian Cheescake tarifine birlikte bakalım...



Hazırlayan: Selen Tanyeri

Tarifler ve fotoğraflar: Evren Bilge

SAN SEBASTIAN CHEESCAKE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

950 gr taze tam yağlı krem peynir

580 ml krema

300 gr pudra şekeri

40 gr mısır nişastası

7 adet yumurta

2 paket vanilya

SAN SEBASTIAN CHEESCAKE TARİFİ YAPIM AŞAMALARI

24 santimetre genişliğinde olan kilitli pasta kalıbı kullanabilirsiniz. Fırını 220 derece, turbo ayara getirin.

Bir kabın içinde krem peynir ve şekeri çırptıktan sonra içine krema ve nişastayı ekleyin.

Yumurtaları da ardından tek tek ilave edin. İlkini ekledikten sonra 10 saniye bekleyin, karıştığından emin olun, sonra sırasıyla diğerlerini de ekleyin.

Karışım, boza kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Kilitli kalıbı açıp tabanına yağlı kağıt serin, üzerine kilitli çember kısmını yerleştirin ve kilidi kapatın.

Çemberi taktıktan sonra kabın içine iki adet yağlı kağıt yerleştirin. Kağıt, kalıbın yan kısmını geçecek yükseklikte olmalı. Karışımı süzgeçten geçirerek fırın kabına dökün.

Fırın kabını tezgaha hafif vura vura içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayın. Fırının orta kısmına yerleştirip 30 dakika pişirin. Ardından fırını tamamen kapatıp 10 dakika kadar içinde tutun.

Bir sonraki aşamada fırın kapağını yarı açık bırakın ve 10 dakika daha içeride bekletin.

Bu işlemlerle cheesecake’i kademeli olarak soğumasını sağlarsınız. Fırından çıktıktan sonra oda sıcaklığında beklesin, ılıklaştıktan sonra buzdolabına koyabilirsiniz.

En az 7-8 saat buzdolabında tutmalısınız. İdeali 10-15 saat. Eğer orta kısmı akışkan seviyorsanız dolapta uzun süre bekletmemelisiniz.





NOT: Bu tarifi hazırlarken mikserde orta ayarı geçmeyin ve uzun süre çırpma işlemi yapmayın. Uzun süre çırparsanız içinde gereksiz hava oluşacağı için cheesecake’in üzeri önce aşırı kabarır ardından da orta kısmı hızla çöker.