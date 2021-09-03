Pekmez Severlere: Fındıklı Pekmezli Un Helvası

Pekmez tutkunları için lezzetli bir reçetemiz var. Pekmezli fındıklı un helvası tarifimiz tam pekmez tutkunlarına göre... Kokusuyla tüm evi büyüleyen un helvası pekmezle bütünleşerek mükemmel bir şölen yaratıyor. Gizem Güzey tarafından reçetelenen pekmezli fındıklı un helvası tarifimiz için yazımızı okumaya devam edin. (Eğer farklı lezzet arayışındaysanız tahinli fındıklı un helvası tarifimize bakabilirsiniz...)

Pekmezli Fındıklı Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağı

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı kırılmış fındık

Yarım çay bardağı kırılmış ceviz

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çay bardağı pekmez

Pekmezli Fındıklı Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları