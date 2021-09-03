Pekmez Severlere: Fındıklı Pekmezli Un Helvası
Un helvasında farklı lezzet arayanlardan mısınız? Veya sağlıklı bir un helvası mı denemek istiyorsunuz? O zaman bu tarifimizi kaçırmayın! Nasıl yapılır? diyorsanız Gizem Güzey tarafından hazırlanan pekmezli fındıklı un helvası tarifi tam size göre...
Pekmez tutkunları için lezzetli bir reçetemiz var. Pekmezli fındıklı un helvası tarifimiz tam pekmez tutkunlarına göre... Kokusuyla tüm evi büyüleyen un helvası pekmezle bütünleşerek mükemmel bir şölen yaratıyor. Gizem Güzey tarafından reçetelenen pekmezli fındıklı un helvası tarifimiz için yazımızı okumaya devam edin. (Eğer farklı lezzet arayışındaysanız tahinli fındıklı un helvası tarifimize bakabilirsiniz...)
Pekmezli Fındıklı Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağı
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım çay bardağı kırılmış fındık
- Yarım çay bardağı kırılmış ceviz
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı pekmez
Pekmezli Fındıklı Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları
- Bir tencereye sıvı yağ ve tereyağı ekleyin ve eritin.
- Unu ilave edip orta ateşte kavurun.
- Bir karıştırma kabında süt, su ve pekmez karışımını hazırlayın ve tencereye ekleyin. Karıştırmaya devam edin.
- Son olarak fındık ve cevizi helvaya ekleyip, demlenmeye bırakın.
- Helvalarınıza soğumadan şekil verip, servis edin. Afiyet olsun.