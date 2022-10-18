Hem pratik hem çok faydalı: Fırında baharatlı pancar dilimleri
Hem faydalı hem az kalorili hem de pratik bir atıştırmalık mı arıyorsunuz? İşte tam aradığınız tarif burada. Fırında baharatlı pancar dilimlerini ister ana yemeğinizin yanında isterseniz de aperatif olarak kullanabilirsiniz...
Fırında baharatlı pancar dilimleri için lezzetli bir tarif arıyorsanız sizin için hazırladığımız bu listeye göz atabilirsiniz...
FIRINDA BAHARATLI PANCAR DİLİMLERİ
Malzemeler
- 3-4 orta boy pancar
- Zeytinyağı
- Zerdeçal, kuru kekik
- Tuz, karabiber
Hazırlanışı
Pancarları soyarak ince ince dilimleyin. Dilimlemek için rendenin yan kısmı da kullanılabilir. Diğer tarafta zeytinyağını, zerdeçalı, kekiği, tuzu ve karabiberi harmanlayarak sos haline getirin. Pancarları içerisine atın ve sosla karışmasını sağlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine pancarları dizin. 160 derece ısıda, pancarlar yumuşayıp hafif kurumaya başlayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırını kapattıktan sonra bir süre daha fırının içerisinde bekletin.
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