Graffe nedir? Nasıl ortaya çıktı? Şef Danilo Zanna'ın annesinden Graffe tarifi

Masterchef'in son bölümüne Danilo Zanna'nın annesi Emilia'nın Graffe tarifi damgasını vurdu. Danilo Zanna tarifle bilgili şu bilgileri verdi:

Aslında Avusturya'dan gelen bir tatlı. Tarihçesi oldukça eski ve savaş yıllarından kalmış durumda.

Bir tür kızarmış donut. İçinde geleneksel tarifte haşlanmış patates var; portakal ve limon kullanılır.

İçinde özellikle yaş maya kullanacağız, göreceksiniz ki bambaşka bir lezzet veriyor.

Aslında bu tatlıyı kutla zamanlarında yapıyoruz, bereketli bir tatlı.

Bizde özellikle gece yenen bir lezzettir. Pastanelerde gece üretilir, gece yenilir. Pudra şekerine banarak yeniyor.

Ölçü ve gramaj önemli. Malzemelerin dengeli olması önemli.



LE GRAFFE NEDİR? İŞTE TARİHÇESİ

'Graffa' geleneksel olarak Karnaval ve Babalar Günü ile bağlantılı olan Napoli'nin mükemmel sembollerinden biri. Graffe geleneksel olarak un, haşlanmış patates, yumurta ve tereyağı ile yapılan tatlı ve kabarık kızarmış bir tür çörektir.

Le Graffe'nin kökenleri aslında Avusturya'ya uzanıyor. Etimolojik olarak "graffa" terimi ilk olarak aşçı Cecilia Krapf tarafından icat edildiği için Avusturyalı "krapfen" kelimesinden türemiş olabilir. 17. yüzyıl sonunda krapfen, esasen reçelle doldurulmuş küçük kızarmış hamurdu. Zamanla yayıldı ve ünü Napoli'ye kadar uzandı. Yüzyıllar boyunca Napoli birçok Graffa çeşidine ev sahipliği yaptı. Geleneksel olarak Karnaval döneminde hazırlanmış olmasına rağmen, Graffa, Napolililer tarafından tüm yıl boyunca, çoğunlukla sıcak kahve ile birlikte tüketilir. Bu lezzetli çörekler, Sicilya gibi İtalya'nın diğer bölgelerinde de yaygındır, ancak bölgeye göre başka isimler alırlar. Taze pişmiş Graffa'dan yayılan tatlı şekerli aromalar nostaljiyi de çağrıştırıyor.

Orijinal graffe tarifinde patates de bulunuyor ama bugün patatessiz olarak da üretiliyor.

Danilo Zanna'nın annesinin tarifi için aşağıdaki videoya bakabilirsiniz.