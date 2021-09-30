Hamilelik ve Bitki Çayları: Hamilelikte Hangi Bitki Çayları İçilmez?



Hamilelik, anne adayının hem kendi sağlığı hem de bebeğin sağlığı ve gelişimi açısından birçok noktada dikkatli olmasını gerektiren özel bir süreçtir. Hamilelerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri de tükettikleri yiyecekler ve içeceklerdir. Anne adayları karşılaştıkları problemlere doğal yolla yardımcı olması açısından bitki çayı içmeyi tercih eder. Bazı bitki çaylarını önce doktorunuza danıştığınız sürece, hamileyken içmek güvenli olabilir. Peki hamilelikte hangi bitki çayları içilmez? Gebelikte hangi bitki çayları tehlikeli? Op. Dr. Düzgün Korkmaz, anne adaylarının en çok merak ettiği hamilik ve bitki çayları konusunda merak edilen soruları yanıtladı.

Hamilelikte Bitki Çayları Tüketilir mi?

Op. Dr. Düzgün Korkmaz’ın yaptığı açıklamalara göre; anne adaylarının hamileliğin ilk 3 aylık döneminde ıhlamur ve yeşil çay tüketmesi öneriliyor. İlerleyen dönemlerde diğer bitki çayları da aşırıya kaçmamak suretiyle tüketilebiliyor. Ve bunun hamilelik sürecinde anne ve bebek açısından tespit edilmiş herhangi bir zararı bulunmuyor.

Hamilelik döneminde anne adaylarının çay ve kahve tüketimini de sınırlandırması gerekiyor. Günlük kahve tüketimi günlük 200 mg’ı geçmemeli. Aynı zamanda asitli içeceklerden de uzak durulmalı. Günlük su tüketimi ortalama 10 bardaktan az olmamalı. Ayran, süt, taze sıkılmış meyve suları tercih edilmeli. Anne adayları bu dönemde sağlıklı beslenmeye olduğu kadar yeterli ölçüde fiziksel aktivitede bulunmaya da özen göstermeli. Her hamilelik kişiye özel olduğundan doktor onayı dahilinde günde 20’şer dakikalık yürüyüşler, gebelik pilatesi, yüzme ya da uygun bir egzersiz programı mutlaka uygulanmalı.

Hamilelik dönemi özel bir dönem olmakla birlikte anne adayı hasta psikolojisine girmemeli. Normal yaşantısında sağlığını korumak için yapması gereken noktaları hamilelik döneminde de hassasiyetle uygulamalı.

Papatya Çayı Hamilelere Zararlı mı?

Peki, papatya çayı hamilelikte zararlı mı? Korkmaz bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Papatya genellikle güvenilir ve zararlı olmayan bir bitki olmakla birlikte nadiren de olsa çeşitli zararlara neden olması mümkündür. Papatya çayı rahim kasılmalarına bağlı olarak düşüğe ya da erken doğuma neden olabileceğinden anne adayları jinekologlarının onayı olmadan papatya çayı tüketmemelidir. Ayrıca papatyanın içerisindeki kumarin maddesi belirli ölçüde kan inceltici etkiye sahiptir. Bu nedenle kanama bozukluğu sorunu olan kişiler de doktor onayı olmaksızın papatya çayı tüketmemelidir.

Ada Çayı Hamilelikte Bebek Düşürür mü?

Hamilelikte aday çayı tehlikeli mi? Korkmaz'ın bu soruya yanıtı şöyle: Hamilelikte ada çayı tüketiminin etkisi üzerine net bilimsel çalışmalar bulunmamakla birlikte kan basıncını ve rahimin kimyasal yapısını bozabileceğinden dolayı gebelikte ada çayı tüketimi önerilmez. Bu nedenle hamilelik sürecinde ada çayı ve benzer özelliğe sahip ökse otu, biberiye, kedi otu, sinameki, aloe vera, melisa gibi bitkilerden yapılan çayların tüketiminden kaçınılmalıdır.

Hamilelik Döneminde Hangi İçecekler Güvenlidir?

Hamilelik döneminde anne adaylarının güvenli bir şekilde tüketebilecekleri içeceklerin başında;

Su

Süt

Taze meyve suları gelir.

Sıcak içeceklerden de salep tüketilebilir.

İçerisinde bulunan şeker oranı nedeniyle taze meyve sularının tüketildiği miktar konusunda dikkatli olunmalıdır.



Hamilelikte İçilmemesi Gereken Bitki Çayları Neler?

Peki hamilelikte içilmemesi gereken, hamilelikte tehlikeli olabilen bitki çayları hangileri? Korkmaz bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

Düz kasların kasılmasına, kanamanın ve rahim kasılmalarının fazlalaşmasına yol açabilen bitkiler ve bitki çayları şöyle:

Ada çayı

Sinameki

Ökse otu

Aloe vera

Fesleğen

Lavanta

Akdiken

Meyan kökü

Rezene

Ahududu çayı

Keten tohumu

Maydanoz otu ve kökü gibi bitkilerden yapılan çayların tüketilmemesi önemlidir.



Aksi halde düz kasların uyarılmasına bağlı olarak düşük ya da erken doğum gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Damağa acı bir tat veren alkoloid’leri yoğun olarak içeren ada çayı, mazı, rezene, biberiye, kekik gibi esansiyel bitkiler anne rahmindeki ceninin fonksiyonlarının etkilenmesine neden olabilir.

Emenagog etkili bitkiler doğrudan kasılmaya yol açmasa da adet görmeye teşvik ettiğinden hamilelik sürecinde aşırı doz kullanımları sakıncalıdır.

Bu bitkiler arasında Cezayir menekşesi, meyan kökü, yarpuz, ravent, mazı ve meyan kökü sayılabilir.

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