Acılı kraker

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Beş çayı için bir tarif...

6 kişilik -

Malzemeler

3.5-4 su bardağı un

1 tutam tuz

75 gr tereyağı

3 tatlı kaşığı kıyılmış taze biberiye

1 çırpılmış yumurta

Üzeri için

1 çırpılmış yumurta

Çörek otu



Hazırlanışı:

Fırını önceden 200 derecede ısıtın. Un, tuz, tereyağı, acı biber, biberiye ve yumurtayı hamur yoğurma kabına alıp yoğurun. Hamuru 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Dinlenen hamuru un serpilmiş bir zemine alın. Tekrar yoğurup iki parça yağlı kağıt arasında 3 mm kalınlığında açın. Tırtıklı bir hamur kesme aleti kullanarak hamuru 7.5 x2.5 cm ölçüsünde dikdörtgenler şeklinde kesin. Fırın tepsisine dizin. Sıcak fırında kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

