Baharatlı ve mısır unlu hamur kızartması

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6 kişilik -

Malzemeler

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

20 gr yaş maya

Birer çay kaşığı nane

Kırmızı pul biber

Kırmızı toz biber

Karabiber

Kimyon

Tuz

1 su bardağı un

1 su bardağı mısır unu

Kızartmak için ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Yumurta, yoğurt, yaş maya, baharatlar, tuz, un ve mısır ununu hamur yoğurma kabına alın. Sert bir hamur olacak şekilde yoğurun. 10 dakika kadar dinlendirin. Hamuru merdane ile açıp şekilli bir kalıpla kesin. Ayçiçek yağını tavada ısıtın. Hamurları ekleyip kızartın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



