Baklava yufkasıyla patatesli börek tarifi

Malzemeler:

1 paket hazır baklava yufkası

1 çay bardağı sıvıyağ

100 g erimis¸ tereyağı

1 su bardağı süt

İç harcı için:

5 orta boy patates

1 soğan

2 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

Üzeri için:

Çörek otu



Hazırlanışı:

Patatesli harç için patatesleri haşlayıp ezin. Soğanı rendeleyip az sıvı yağ ile kavurun, sonra kenara alın ve içine ezilmiş patatesi, ardından da diğer iç haç malzemelerini ekleyip karıştırın.

Sıvı yağ, erimiş tereyağı ve sütü karıştırın. 1 yufkayı alarak tezgaha serin, üzerine yağlı karışımdan fırça yardımı ile sürün. Diğer yufkayı da üzerine yerleştirin, yeniden yağlı karışımdan sürün. Bu işlemi 4 yufka olacak şekilde tekrarlayın.

Dördüncü yufkanın üzerine de yağlı karışımdan sürerek yufkayı ortadan yanlamasına ikiye bölün ve uç kısımlarına patatesli harç koyarak rulo şeklinde sarın. Bıçak yardımı ile parmak büyüklüğünde parçalar keserek tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürerek susam ve çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerleri kızarana kadara pişirin. Fırından aldığınız börekleri ılık servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.