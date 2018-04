Bohça börek

10 kişilik -

Malzemeler

6 yufka

200 gr kuzu eti

1 su bardağı yeşil mercimek

2 orta boy patates

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı süt



Hazırlanışı:

Yufkaları üst üste dizip pasta tabağı büyüklüğünde yuvarlaklar kesin. Kalan yufkaları bir kenarda bekletin. Tereyağını tencereye alıp eritin. Soğanı yemeklik doğrayın ve küçük kesilmiş et ile birlikte kısık ateşte kavurun. Patates ve yeşil mercimeği haşlayın. Haşlanmış patatesleri ezip mercimek ve et ile karıştırın. Tuz ve baharatla tatlandırın. Hazırladığınız yufkaların ortasına kestiğiniz yufka parçalarından biraz ekleyin. Yağ ve süt karışımı sos ile ıslatıp etli harçtan ekleyin. Yufkanın kenarlarını büzerek birleştirin ve açılmaması için alüminyum folyodan yapılmış bağcıklar ile bağlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. önceden ısıtılmış 200 derece fırında her tarafı kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.