Bol cevizli tart

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8 kişilik -

Malzemeler

185 gr un

55 gr pudra şekeri

30 gr ince çekilmiş badem içi

125 gr soğuk tereyağı

1 yumurta sarısı



İç harcı için

50 gr fındık içi

50 gr pecan cevizi içi

100 gr ceviz içi

2 yemek kaşığı esmer şeker

1 yemek kaşığı un

40 gr tereyağı

180 ml akçaağaç şurubu



Hazırlanışı

Un, pudra şekeri, ince çekilmiş badem ve tereyağını mutfak robotuna alıp yoğurun (elde yoğuracaksanız tereyağının ısınmaması için hızlıca yoğurmalısınız). Yumurta sarısını ekleyip 1-2 dakika daha yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp 30 dakika buzdolabında bekletin. Hamuru 6-8 bezeye ayırıp içleri yağlanmış küçük tart kalıplarının içine yayın. Buzdolabında 1 saat bekletin. üzerlerine birer parça yağlı kağıt yayıp avuç dolusu bakliyat ekleyin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Tartları fırından alıp üzerlerindeki yağlı kağıt ve bakliyatları kaldırın. Oda ısısına gelene kadar bekletin. İç harcı için, tereyağı ve şekeri tavada ısıtın. Bütün kuruyemişleri ekleyip 1-2 dakika kavurun. Unu ekleyip kavurmaya devam edin. Akçaağaç şurubunu ekleyip tavayı ocaktan alın. Tart hamurlarının üzerine harcı paylaştırın. Sıcak fırında 20-25 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.