Çemensiz pastırmalı ve rokalı pizza tarifi

Malzemeler:

150 g hazır pizza un harcı

120 ml su

225 g konserve mantar

25 g tereyağı

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı hazır pesto sosu

4 domates

8 dilim çemensiz pastırma

75 g lor peyniri

1 demet roka

Tuz, taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Pizza un harcı ve 120 ml ılık suyu bir kaba alıp karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Mantarların suyunu süzüp dilimleyin. Tereyağını tavada eritip mantar ve incecik dilimlenmiş sarımsakları ekleyip soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Domatesleri yuvarlak dilimleyin. Pizza hamurunu dört eşit parçaya ayırın. 20 cm çapında açıp üzerine pesto sosu yayın. Mantarlı harcı sosun üzerine paylaştırın. Pastırma ve domates dilimlerini mantarların üzerine dizip lor peynirini ufalayarak hamurların üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-18 dakika pişirin. Üzerine roka yapraklarını yerleştirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.