Cevizli ve labne peynirli kek

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6 kişilik -

Malzemeler

2/3 su bardağı pudra şekeri

30 gr tereyağı

3 yumurta

1 portakalın kabuğu

150 gr labne peyniri

6 yemek kaşığı un

Üzeri için

4 yemek kaşığı kayısı reçeli

50 gr bitter çikolata

Ceviz içi



Hazırlanışı

Cevizi iri parçalar şeklinde kırıp tavada hafifçe kavurun. Tereyağı ve şekeri bir cam kasede mikserle köpürene kadar çırpın. Rendelenmiş portakal kabuğu, labne peyniri, un, 3 yumurta sarısı ve kavrulmuş cevizleri ekleyerek karıştırın. Başka bir kasede 3 yumurta akını mikserle köpük gibi olana kadar çırpın. Kalan şekeri yavaşça ekleyin ve çırpmaya devam edin. 23 santimlik kelepçeli kek kalıbını yağlayın. Hazırladığınız karışımı içine doldurun. önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine hafifçe ısıtılmış kayısı reçelini sürün. Bitter çikolatayı iri parçalar şeklinde rendeleyin. Peynirli kekin üzerini çikolata ve ceviz ile süsleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

