Chia karamelli ve cevizli turta tarifi

Malzemeler:

210 g Pekan cevizi

1 çay kaşığı çiğ kakao tozu

40 g eritilmiş tuzsuz tereyağı

20 g buğday kepeği

Chıa karamelli için:

1 yemek kaşığı beyaz chia tohumu

125 ml su

35 g kuru üzüm

6 adet çekirdeği çıkarılmış taze hurma

1 çay kaşığı vanilya çubuğu içi

1/4 çay kaşığı karışık baharat

60 g Pekan cevizi

Üzeri için:

30 g kırılmış Pekan cevizi

30 g ceviz içi

Akçaağaç şurubu



Hazırlanışı:

Pekan cevizlerini, kakao tozunu, tereyağını ve buğday kepeğini mutfak robotunda iyice parçalanana kadar çekin. 6’lı un kalıplarınızı biraz yağlayıp her birine 2 adet çizgi şeklinde kestiğiniz pişirme kağıdından koyun. Karışımı kalıplara koyup bir kaşık yardımıyla yanlara ve alta doğru sıkıca bastırın. 20 dakika buzdolabında bekletin. Chia tohumlarını ve suyu bir kaseye koyup tohumların şişmesi için 10 dakika bekleyin. Daha sonra şişen chia tohumlarını kuru üzüm, hurma, vanilya ve karışık baharat ile birlikte mutfak robotunda pürüzsüz bir kıvam olana kadar çekin. Cevizi de ekleyip 1 dakika daha çekin. Bir kaşık yardımıyla karışımı her bir mu?n kalıbının üstüne koyun ve düzleştirin. İri kırılmış cevizleri üstlerine koyun ve 30 dakika buzdolabında bekletin. Kalıplardan çıkarın ve üzerlerine akçaağaç şurubu gezdirin.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.