Çiçek poğaça

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6 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

2 yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1.5 tatlı kaşığı tuz

5-6 su bardağı un

1 paket (11 gr) instant maya

İç harcı için

1 soğan

200 gr mantar

500 gr ıspanak

2 yemek kaşığı zeytinyağı





Hazırlanışı:

Süt, ayçiçek yağı, 1 yumurta, 1 yumurtanın akı, şeker, tuz ve mayayı hamur yoğurma kabına alın. Azar azar un ekleyip yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatıp 1 saat bekletin. Poğaçanın iç harcı için, kıyılmış soğan, dilimlenmiş mantar ve küçük kesilmiş ıspanağı zeytinyağı ekleyerek kavurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın ve elips şeklinde açın. Hamurun bir kenarına harcı koyup diğer kenarına kopmayacak şekilde bıçakla beş kesik yapın. Hamurun malzemenin olduğu tarftan diğer yana doğru sarıp şekil verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. üzerlerine yumurta sarısı sürün. Isıtılmış 175 derece fırında kızarana kadar pişirin. Ilık servis yapın.





*Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.