Çiğ börek

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Çiğ börek tarifi

6 kişilik -

Malzemeler

3 su bardağı un

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

Su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için

250 gr az yağlı kıyma

1 soğan

Tuz

Karabiber

4-5 yemek kaşığı su

Kızartmak için ayçiçek yağı



Hazırlanışı

Geniş bir kapta un, tuz, sirke, zeytinyağı ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar su ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bezle örterek 15-20 dakika dinlenmeye bırakın. Bu arada kıymaya tuz, karabiber ve rendelenmiş soğanı ekleyin. Su ekleyip yumuşak bir kıvam elde edin. Dinlenen hamurdan cevizden biraz iri bezeler yuvarlayın ve küçük tabak büyüklüğünde açın. Açtığınız hamurun bir tarafına 1 yemek kaşığı kıyma harcını ekleyin ve kaşığın tersiyle yayın. Diğer tarafını harcın üzerine kapatın. Kenarlarına çatalın ucuyla bastırıp iyice kapatın. Geniş ve derin bir tencerede bol ayçiçek yağını kızdırın. İyice kızınca börekleri arkalı önlü kızartın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.