Çikolatalı çatlak kurabiye tarifi

Malzemeler:

Gerekli malzemeler

220 gr bitter çikolata

150 gr un

60 gr kakao

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

113 gr yumuşatılmış tereyağı

265 gr esmer şeker

2 yumurta

1 paket vanilya

75 ml süt

Üzeri için

Pudra şeker



Hazırlanışı:

Çikolatayı küçük parçalara ayırıp bir kaseye alın. Kaynar su dolu bir tencerenin üzerine yerleştirerek eriyinceye kadar bekleyin. Soğumaya bırakın. Kakao, un, kabartma tozu ve tuzu bir kaseye eleyerek harmanlayın. Geniş bir kasede tereyağı ile esmer şekeri mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurtalarla vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. Eritilmiş çikolatayı ilave edip karıştırın. Unlu karışımı ve sütü ekleyip yoğurun. Hamuru 4 parçaya ayırın. Streç folyoya sarın ve 2 saat buzdolabında bekletin. Her bir parçayı uzun rulolar haline getirin (2.5 cm kalınlığında, 40 cm uzunluğunda). Ruloları tepsiye dizip buzdolabında 30 dakika soğutun. 1 cm aralıklarla kesip elinizde yuvarlayın ve pudra şekere bulayın. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklarla dizin ve 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın. Servis yapın.