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Çikolatalı lezzet topları

Çay ve kahvenin yanında ikram edebileceğiniz çikolatalı lezzet topları tarifi

Malzemeler:
1 çay bardağı (80 gr) eritilmiş tereyağı
Yarım kahve fincanı (30 gr) tozşeker
90 gr bitter çikolata
1 çay bardağı ince çekilmiş (40 gr) fındık
1 yumurta sarısı
Birkaç damla rom (veya likör)
1 çorba kaşığı kakao

Hazırlanışı:
Tereyağını eritip ılınmaya bırakın. Tozşeker ilave edip bir kâsede iyice çırpın. Çikolatayı ufalayıp benmari usulü eritin. Tereyağlı karışıma ilave edip karıştırın. Fındık, yumurta sarısı ve romu ekleyip katılaşıncaya kadar buzlukta bekletin. Ellerinizi kakaoya bulayın. Karışımdan küçük parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Küçük kağıt kalıplara yerleştirip buzdolabında 15 dakika bekletin ve servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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