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Diyet kurabiye

Diyette olanlar için beş çayına nefis kurabiye

Malzemeler:
1.5 bardağı yulaf kepeği (Un haline getirilecek)
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 yemek kaşığı yoğurt
1 tutam kaya tuzu
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı limon suyu
Üzeri için
Çörek otu ve haşhaş tohumu karışımı
Yumurtanın sarısı

Hazırlanışı:
Hamur için tüm malzemeyi yoğurma kabına alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar yoğurun. Hamurdan, cevizden biraz daha büyük parçalar alarak avucunuzda yuvarlayıp elinizle hafifçe bastırın. Hamurların üzerine önce yumurta sarısı sürün, sonra da çörek otu ile haşhaş tohumu karışımından serpin. 190 derece fırında 12-15 dakika pişirip, ılık servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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