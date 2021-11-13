Evde yufka lahmacun nasıl yapılır? Pratik yufka lahmacun tarifi
Evde kendiniz lahmacun yapmaya ne dersiniz? Yufka lahmacun evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir lezzet. Hazırsanız başlayalım... İşte evde yufka lahmacun tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları...
Malzemeler
- 6 yufka
- ½ kg köftelik dana kıyma
- 2 domates
- 2 maydanoz
- 2 soğan
- ½ paket margarin
- ½ su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Tuz, karabiber
Hazırlanışı
- Yufkaları ortadan ikiye kesin.
- Eritilmiş margarin ve sütü karıştırın. Yufkaların üzerine sürün.
- Kesilmiş taraflarından yufkanın yarısına kadar rulo şeklinde sararak ve iki ucunu yufkaların kenarına sıkıştırarak yuvarlaklar elde edin.
- Bir kapta ince kıyılmış soğan, domates ve maydanozu kıymayla karıştırın.
- Tuz, karabiber ve salçayı ekleyip karıştırın.
- Yufkaların üzerine harcı iyice yayın.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirip servis yapın.