Fındık dolgulu rulo tarifi

Malzemeler:

8 milföy hamuru

300 g ince çekilmiş fındık

1 çay bardağı toz şeker

2 yumurtanın akı

Üzeri için

Pudra şeker



Hazırlanışı:

Milföy hamurlarını derin dondurucudan çıkarıp yumuşamasını sağlayın. Yumurta akları, toz şeker ve fındık içini bir kasede çatal yardımıyla karıştırın. Bir milföy hamurunun yarısına harçtan ilave edin. Diğer yarısına aralıklı olarak 3 kesik yapın ve fındıklı harcın üzerine kapatıp kenarlarına bastırın. Tüm hamurları aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şeker serpip servis yapın.