Fındıklı limonlu kurabiye
Fındıklı limonlu kurabiye tarifi...
6 kişilik
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Malzemeler
250 g toz fındık
200 g yumurta akı
375 g toz şeker
3 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
Hazırlanışı
Bütün malzemeyi orta boy bir tencerede karıştırın. Kısık ateşte karıştırarak 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp karıştırarak soğutun. Sıkma torbasına alıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı sıkın. önce 160 derecede 10 dakika, sonra 120 derecede kontrol ederek 60 dakika kadar pişirin. Yağlı kağıdı ters çevirip arkasına su serpin. Nemlenen ve kağıttan ayrılan kurabiyeleri soğuk servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.