Fındıklı limonlu kurabiye

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Fındıklı limonlu kurabiye tarifi...

6 kişilik -

Malzemeler

250 g toz fındık

200 g yumurta akı

375 g toz şeker

3 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu



Hazırlanışı

Bütün malzemeyi orta boy bir tencerede karıştırın. Kısık ateşte karıştırarak 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp karıştırarak soğutun. Sıkma torbasına alıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı sıkın. önce 160 derecede 10 dakika, sonra 120 derecede kontrol ederek 60 dakika kadar pişirin. Yağlı kağıdı ters çevirip arkasına su serpin. Nemlenen ve kağıttan ayrılan kurabiyeleri soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

