Fırında soslu peynirli simit

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- kişilik -

Malzemeler

3 simit

4 domates

6 sivri biber

Yarım demet maydanoz

75 gr beyaz peynir

75 gr dil peyniri

4 yumurta

150 ml süt

100 ml krema



Hazırlanışı:

Simitleri önce dörde sonra her birini boyuna ikiye bölün. Biberlerin çekirdeklerini temizleyin ve ikiye bölün. Dil peynirlerini tel tel ayırın, beyaz peynirleri küp şeklinde doğrayın. Yumurtaları bir kasede iyice çırpın. Süt, krema, tuz ve biberi ekleyip karıştırın. Bir fırın kabına sırasıyla simit, domates, biber, dil peyniri, maydanoz ve beyaz peyniri yerleştirin. Bu sıralamayı fırın kabı dolacak şekilde malzemeler bitene kadar tekrarlayın. Malzemelerin üzerine yumurtalı karışımı dökün. önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.