Fırında soslu peynirli simit
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Malzemeler
3 simit
4 domates
6 sivri biber
Yarım demet maydanoz
75 gr beyaz peynir
75 gr dil peyniri
4 yumurta
150 ml süt
100 ml krema
Hazırlanışı:
Simitleri önce dörde sonra her birini boyuna ikiye bölün. Biberlerin çekirdeklerini temizleyin ve ikiye bölün. Dil peynirlerini tel tel ayırın, beyaz peynirleri küp şeklinde doğrayın. Yumurtaları bir kasede iyice çırpın. Süt, krema, tuz ve biberi ekleyip karıştırın. Bir fırın kabına sırasıyla simit, domates, biber, dil peyniri, maydanoz ve beyaz peyniri yerleştirin. Bu sıralamayı fırın kabı dolacak şekilde malzemeler bitene kadar tekrarlayın. Malzemelerin üzerine yumurtalı karışımı dökün. önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.