Fıstık ezmeli çikolatalı kek
Fıstık ezmesi ve çikolatanın birleştiği bir kek denemiş miydiniz?
10 kişilik
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Malzemeler:
180 gr tereyağı su bardağı esmer şeker
Yarım su bardağı toz şeker
1 yumurta
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı vanilya
1.5 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
3/4 su bardağı kakao
Kreması için:
60 gr tereyağı
¾ su bardağı fıstık ezmesi
¼ su bardağı pudra şekeri
Yarım çay kaşığı tuz
Üzeri için:
115 gr toz jelatin
Yarım su bardağı soğuk su
2 su bardağı toz şeker
2/3 su bardağı mısır nişastası
Yarım su bardağı su
¼ çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı vanilya
Hazırlanışı:
180 gr tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtayı ekleyerek iyice karıştırın. Süt, vanilya, un. kabartma tozu ve kakaoyu da ilave ederek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Karışımı 24 santim çapındaki bir kek kalıbına dökerek önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Izgara teli üzerine alıp soğumaya bırakın. Geniş bir kasede 60 gr tereyağı, fıstık ezmesi, şeker ve tuzu karıştırın. Soğuyan keki ortadan ikiye keserek fıstık ezmeli karışımdan sürün ve kekin üst kısmını yerleştirin. Jelatini soğuk suda 10 dakika bekletin. Bir sos tenceresinde şeker, mısır nişastası ve suyu kaynatın. Jelatin ve tuzu ekleyerek mikserle 15 dakika çırpın. Vanilyayı ekleyerek 2 dakika daha çırpın. Karışımı spatula yardımıyla kekin üzerine sürün (dilerseniz kekin üzerini pürmüzle hafifçe kızartabilirsiniz).
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.