Fıstık ezmeli çikolatalı kek

Fıstık ezmesi ve çikolatanın birleştiği bir kek denemiş miydiniz?

10 kişilik -





Malzemeler:180 gr tereyağı su bardağı esmer şekerYarım su bardağı toz şeker1 yumurta1 su bardağı süt1 çay kaşığı vanilya1.5 su bardağı un1 çay kaşığı kabartma tozu3/4 su bardağı kakaoKreması için:60 gr tereyağı¾ su bardağı fıstık ezmesi¼ su bardağı pudra şekeriYarım çay kaşığı tuzÜzeri için:115 gr toz jelatinYarım su bardağı soğuk su2 su bardağı toz şeker2/3 su bardağı mısır nişastasıYarım su bardağı su¼ çay kaşığı tuz1 çay kaşığı vanilyaHazırlanışı:180 gr tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtayı ekleyerek iyice karıştırın. Süt, vanilya, un. kabartma tozu ve kakaoyu da ilave ederek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Karışımı 24 santim çapındaki bir kek kalıbına dökerek önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Izgara teli üzerine alıp soğumaya bırakın. Geniş bir kasede 60 gr tereyağı, fıstık ezmesi, şeker ve tuzu karıştırın. Soğuyan keki ortadan ikiye keserek fıstık ezmeli karışımdan sürün ve kekin üst kısmını yerleştirin. Jelatini soğuk suda 10 dakika bekletin. Bir sos tenceresinde şeker, mısır nişastası ve suyu kaynatın. Jelatin ve tuzu ekleyerek mikserle 15 dakika çırpın. Vanilyayı ekleyerek 2 dakika daha çırpın. Karışımı spatula yardımıyla kekin üzerine sürün (dilerseniz kekin üzerini pürmüzle hafifçe kızartabilirsiniz).* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.