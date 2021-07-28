Mini bir pancake tarifi: Bebek pancake'ler

Siz de TikTok âleminde, meyvelerle süslenmiş mini pankekleri fazlasıyla görmeye başladıysanız tarifi aramaya koyulmuş olmalısınız. Bu minik ya da bebek pankekler hem çok pratik hem de çok lezzetli. Minik olduğu için kalorisi de sayılmıyor diyorlar… Keşke öyle olsa tabii. Fakat o kadar lezzetli ve keyifli bir kahvaltılık ki kalorisini kimsenin düşüneceğini sanmıyoruz. Peki, mini pankek nasıl yapılır? Mini pankek için gerekli malzemeler, yapım aşamaları ve püf noktalarına birlikte bakalım. (Bu içeriğimizin ardından Pankek nasıl yapılır? 14 pratik, farklı pankek tarifi yazımıza da bakabilirsiniz)

Mini Pankek İçin Gerekli Malzemeler

1/2 su bardağı un

1 yemek kaşığı şeker

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı karbonat

1/2 su bardağı süt

1,5 yemek kaşığı çırpılmış yumurta

Sıvı yağ



Mini Pankek Yapım Aşamaları





Bir kâsede un, kabartma tozu, kabartma tozu ve şekeri karıştırın.

Çırpılmış yumurtayı ve sütü kâseye ekleyin, bir çatalla hafifçe karıştırın, fazla karıştırmamaya dikkat edin, ancak tüm büyük topakları da karıştırmış olun.

Hazırladığınız karışımı küçük bir köşesi kesilmiş bir sıkma şişesine veya fermuarlı poşete dökün. Veya bir çay kaşığı da kullanabilirsiniz.

Yapışmaz tavayı orta-düşük ısıda ısıtın. Tavanıza ince bir tabaka yağ koyun. Mini krepleri sıkın (veya hamurları çay kaşığıyla bırakın) ve krepler kabarana kadar pişirin.

Onları çevirdiğinizde hafif kahverengi olmalılar. 30 saniye, 1 dakika veya kızarana kadar pişirmeye devam edin.

Krepleri bir kâseye alın.Bir parça tereyağı ile servis yapın, istediğiniz meyveleri, sosları ekleyin. Süt, isteğe bağlı.





Sütlü mü yenir yoksa sütsüz mü?

Tamamıyla size kalmış! Sadece tereyağlı ve ballı da tercih edebilir, kahvaltılık gevreği gibi süt de ekleyebilirsiniz.

Mini pankek yapmak için hangi ekipmanlara ihtiyacınız var?

Bir karıştırma kâsesine, yapışmaz bir tavaya, ucu kesilmiş bir sıkma şişesine, kilitli poşete ya da eski ketçap veya hardal şişelerinden birini de kullanabilirsiniz ve tabii ki çevirmek için bir spatulaya.

Mini Pankek İçin İpuçları ve Püf Noktaları

Tavada tereyağı yerine sıvı yağ kullanın. Tereyağı düşük bir ısınma noktasına sahiptir, bu nedenle kreplerinizin yanmış gibi görünmesini istemiyorsanız sıvı yağ kullanmak daha iyidir.

Başlamak için tavayı kısık ateşte tutun ve tüm pankekleri tavaya koyduktan sonra ocağı açın. Ya da tavayı ısıtabilir, sonra kapatabilir, pankekleri çıkarabilir ve pişirmeyi bitirdikten sonra ocağı açabilirsiniz.

Krepleri sandığınızdan daha küçük sıkın, böylelikle çok az yayılırlar. Ekstra mini krep istiyorsanız, hamurunuz bir lira büyüklüğünden daha küçük olmalıdır.

Tüm kreplerinizi aynı anda çevirmek için dev bir spatula kullanın. Ya da her bir pankeki ayrı ayrı çevirmek için bir çift yemek çubuğu kullanın.

Kreplerinizin sıcak olmasını istiyorsanız fırında sıcak tutun. Çok küçük oldukları için çok uzun süre sıcak kalmazlar

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