Galeta unlu çıtır poğaça

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6 kişilik -

Malzemeler

150 gr tereyağı

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı

Yarım çay bardağı yoğurt

1 yumurta akı

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

2.5 su bardağı un

İç harcı için

2 patates

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Galeta unu



Hazırlanışı:

Poğaçanın iç harcı için, patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun. Sıcak patatesleri çatalla ezin. Zeytinyağı ve salçaları küçük bir tavaya alıp birkaç dakika pişirin. Tuz ve karabiber ilave edin. Ezdiğiniz patatesleri ekleyip karıştırın. Hamur için, un ve kabartma tozu dışındaki malzemeleri büyük bir cam kaseye alıp karıştırın. Un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyip yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparıp avuç içinizde yuvarlak açın. Hamurun ortasına iç harçtan ekleyip yuvarlayarak kapatın. üzerlerine yumurta sarısı sürüp galeta ununa bulayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Ilık servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.