Girit bohçası

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Girit bohçası tarifi

6 kişilik -

Malzemeler

2 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

500 g kuzu kıyma

1 çay bardağı sıcak su

1 demet nane

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

3 diş sarımsak

4 domates

Tuz

Karabiber

300 g kuzu ıspanak

3 yufka

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı susam



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kuzu kıymayı ilave edip kavurmaya devam edin. Sıcak su ekleyin. Suyunu çekmeye başlayınca ince kıyılmış nane, rendelenmiş muskat, ezilmiş sarımsak, küp doğradığınız domates, tuz ve karabiberi ilave edin. Kısık ateşte 1-2 dakika daha kavurup ince kıyılmış ıspanak yaprağını ekleyin. 5 dakika pişirin. Harcı ılınması için bir kenara alın. Fırın kabını yağlayıp yufkalardan birini kenarlardan sarkacak şekilde tabanına yayın. Diğer yufkayı da parçalara bölerek üzerine yerleştirip kıymalı harcı ekleyin. Kenarlardan sarkan kısımları bohça gibi üzerine kapatın. Kalan yufkayı elinizle parçalayın. Derin bir kaba koyduğunuz sütün içine batırıp böreğin üzerine gelişi güzel yayın. üzerine susam serpin. Isıtılmış 175 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. Sıcak servis yapın.Girit bohçası artık hazır, afiyet olsun.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.