Hazır yufka pizzası

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Yufkadan pizza yapımı

4 kişilik -

Malzemeler

2 hazır yufka

Harcı için

2 yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Yarım su bardağı ezilmiş beyaz peynir

7-8 kiraz domates

Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

Yarım su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin



Hazırlanışı:

Yaklaşık 20-25 santim çapındaki orta boy yuvarlak cam ya da porselen fırın kabının içine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını bir fırçayla sürün. Yufkalardan birini buruşturup kenarlarından hafifçe yüksek kalacak şekilde fırın kabının içine yerleştirin. Kalan yufkayı küçük parçalar şeklinde kesin. Yumurtaları büyük bir kaseye kırın. Süt, yoğurt ve ayçiçek yağını ekleyip çırpın. Yufka parçalarını ekleyip karıştırın. Beyaz peyniri ilave edin. Tuz, karabiber ve kabartma tozunu da ekleyip karıştırın. Harcı kalıba yaydığınız yufkanın üzerine ilave edin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Ortadan ikiye kesilmiş domatesleri harcın üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.