Jambonlu pizza
4 kişilik
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Malzemeler
Pizza hamuru için:
3 su bardağı un
1 paket (11 gr) instant maya
¼ su bardağı ayçiçek yağı
1 çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı toz şeker
Yeterince ılık su
Tuz
Üzeri için
4 yemek kaşığı domates sosu
5 dilim dana jambon
Eski kaşar peyniri
100 gr rendelenmiş mozzarella peyniri
40 gr iri rendelenmiş parmesan peyniri
Roka yaprakları
Hazırlanışı:
Derin bir kaba unu eleyin. Tuz, toz şeker ve mayayı ekleyip harmanlayın. Ortasını havuz şeklinde açtıktan sonra ayçiçek yağı ve sütü ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar ılık suyu yavaşça ekleyin ve yoğurun. Mayalanması için üzerine nemli bir bez örterek 45 dakika hamuru dinlendirin. Hamuru ikiye bölün. üzerine hafifçe un serperek merdaneyle 30 cm çapında açın. Hamurları yağlı kağıt konulmuş fırın tepsilerine alın. üzerlerine domates sosunu sürün. Mozzarella peynirini ekleyerek üzerine dana jambonları dizin. İri rendelenmiş parmesan peynirini ilave ederek önceden ısıtılmış 210 derece fırında 25 dakika pişirin. üzerine çıtır roka yaprakları ve iri rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.