Hazır yufkadan kabaklı sodalı börek nasıl yapılır?

Malzemeler

3 hazır yufka

İç harcı için

250 g lor peyniri

2 kabak

Tuz

Kırmızı pul biber

Nane

Sosu için

1 şişe soda

2 yumurta

Yarım su bardağı süt

1 çay bardağı zeytinyağı

Üzeri için

Susam

Çörekotu



Hazırlanışı

Yufkaları bir mutfak tezgahına üst üste gelecek şekilde yayın ve ortadan ikiye kesin. Bir parça yufka alıp yağladığınız kare bir fırın kabına büzüştürerek yayın. Tabanında toplam üç parça yufka olacak şekilde aynı işlemi tekrarlayın. İç harcı için lor peyniri ve rendeleyip suyunu sıktığınız kabakları bir kasede karıştırın. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. İç harcını yufkaların üzerine yayın. Kalan yufkaları da aynı şekilde büzüştürerek iç harcın üzerine yayın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede çırpın ve böreğin üzerine gezdirin. Börek sosu eminceye kadar yaklaşık 30 dakika kadar bekletin. üzerine susam ve çörekotu serpip önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar 30-35 dakika pişirin. Dilimleyip sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

