Kabaklı tart

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8 kişilik -

Malzemeler

Hamur için

100 gr tereyağı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı yoğurt

Yarım paket kabartma tozu

4-4.5 su bardağı un

1-1.5 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için

3 kabak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

2-3 dal dereotu

50 ml krema

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kabaklı harç için, kabakları yıkayıp kurulayın. Kabuklarını soymadan ince dilimleyin. Soğanı kıyıp zeytinyağında kavurun. Kabak dilimlerini ekleyip 5 dakika daha kavurun. Kıyılmış dereotu ve kremayı ekleyip karıştırın. Tavayı ocaktan alıp harcı ılındırın. Tart hamuru için, tereyağı, ayçiçek yağı, yoğurt, kabartma tozu, un ve tuzu hamur yoğurma kabına alıp karıştırın ve yoğurun. Hamuru 33 santim çapında açıp içi yağlanmış 30 santim çapında tart kalıbının içine yayın. Kenarlardan sarkan kısımları bıçakla kesin. üzerine yağlı kağıt yerleştirip kuru bakliyat serpin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Tart hamurunun üzerinde bulunan yağlı kağıt ve bakliyatı kaldırıp iç harcı tart hamurunun üzerine yayın. Sıcak fırında 20-25 dakika daha pişirin.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.