Beş çayı için pratik bir öneri...

Malzeme

1 paket oda sıcaklığında margarin • 1 su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

Alabildiği kadar un



Tüm malzemeleri geniş bir kabın içine alıp yoğurun. Kurabiye hamurunun kulak memesi kıvamında ele yapışmayan ve şekil alabilen bir hamur olması gerekiyor. Bu şekilde olana kadar azar azar un ekleyebilirsiniz. Hamur hazır olduğunda kalp şeklindeki kurabiye kalıbıyla kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirdikten sonra üzerine pudra şekeri dökün.



* Heygirl dergisinden alınmıştır.

