Karamelize soğanlı tart

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- kişilik -

Malzemeler

Tart hamuru için

7 çay bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

200 gr margarin

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için

3 büyük boy soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı krema



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Un, yoğurt, margarin, kabartma tozu ve tuzu hamur yoğurma kabına alıp yoğurun. Streç folyoya sarıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin. 23 cm çapındaki tart kalıbının içini yağlayın. Hamuru 33 cm çapında açın. Tart kalıbının içine elinizle hafifçe bastırarak yayın. Tartın iç harcı için soğanların kabuğunu soyup piyazlık doğrayın. Zeytinyağı ve soğanı tavaya alıp soğan karamelize olana kadar orta ateşte pişirin. Tavayı ocaktan alıp soğanı soğutun. Kremayı ekleyip karıştırın. Harcı tart hamurunun üzerine yayın. Kenarlardan sarkan fazla hamuru katlayarak harcın üzerine kapatın. Sıcak fırında hamur kızarana kadar pişirin.