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Kaymaklı büzme börek

Kaymaklı büzme börek tarifi

Malzemeler:
4 yufka
4 yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
100 g kaymak
1 paket kabartma tozu
Peynirli harç için:
250 g tatlı lor peyniri
200 g tel peyniri
1 küçük kase doğranmış yarı kurutulmuş domates

Hazırlanışı:
Yumurtayı, yoğurdu ve sıvı yağı çukur bir kasede çırpın. Kaymağı ekleyip birkaç dakika daha çırpmaya devam edin. En son kabartma tozunu da ilave ederek tahta kaşıkla karıştırın. Ayrı bir kapta tüm peynirleri ve zar şeklinde doğranmış kurutulmuş domatesleri karıştırın. Yufkayı tam açarak tezgaha yayın. Yufkanın yarısına peynirli karışımın 1/4’ ünü yayın. Boşta kalan yufkayı üzerine kapatarak yarım ay şeklini elde edin. Yufkayı kısa kenarından başlayıp pile şeklinde bitişik olacak şekilde büzün. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yan yana yerleştirin. Yufkaların üzerine kaşık yardımıyla iyice yedirerek kremalı sostan dökün. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında üzeri iyice kızarıncaya kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

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