Beş çayı için sağlıklı bir atıştırmalık...

Malzemeler

1 adet orta boy havuç rendesi

100 g yulaf (1,5 bardak)

1 tatlı kaşığı keçiboynuzu unu

2 yemek kaşığı agave şurubu

30 g tereyağı

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı karabuğday unu

1 fiske tuz

15 g dövülmüş badem

4 adet kuru incir

Hazırlanışı

Fırınınızı önceden 170°C’ye ısıtın. Oda sıcaklığındaki tereyağını küp küp kesin. Tüm kuru malzemeleri genişçe bir kapta karıştırın ve tereyağını ekleyin. Kuru inciri de küp küp doğrayın. Agave şurubu, havuç, badem ve inciri de bu karışıma ekleyin, iyice karıştırın. Elinizle ceviz büyüklüğünde toplar yapın ve avucunuzda bastırarak şekil verin. Yaklaşık 25 dakika fırında pişirin, ılık halde servis edin.



* Pozitif dergisinden alınmıştır.

