Kefirli ekmek

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4 kişilik

Malzemeler

55 gr tereyağı

3.5 su bardağı un

Yarım su bardağı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı taze biberiye yaprağı

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı tuz

Taze çekilmiş karabiber

1 + ¾ su bardağı kefir

1 yumurta akı



Hazırlanışı:

Tereyağını küçük bir sos tenceresine alıp orta ateşte eritin. Rengi kahverengi oluncaya kadar yaklaşık 3 dakika ateşte bekletip ocaktan alın. Un, yulaf ezmesi, şeker, biberiye, kabartma tozu, karbonat ve tuzu geniş bir kapta harmanlayın. Kefir ve tereyağını ekleyip karıştırın. Hamuru unlanmış zemine alıp birkaç dakika yoğurun. Hamuru top şekline getirip yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Hamurun üzerine çırpılmış yumurta akı sürüp taze çekilmiş karabiber serpiştirin ve bıçakla 1.5 cm derinliğinde x şeklinde kesik yapın. Fırının içine kaynar su dolu ısıya dayanıklı bir kase koyun. Ekmeği 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Fırından çıkarıp en az 30 dakika beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın.



