Kekikli yulaf bisküvisi tarifi

Malzemeler:

200 g yulaf ezmesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı kekik yaprağı

6~8 yemek kaşığı sıcak su



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Yulaf ezmesi, zeytinyağı, tuz ve kekik yapraklarının yarısını mutfak robotunda ezin. Karıştırmaya devam ederken sıcak suyu azar azar ekleyin. Hamur toparlanınca su eklemeyi durdurun. Kalan kekikleri ilave ederek karışımı spatula ve el yardımı ile top haline getirin. Unlanmış zeminde hamuru 5 mm kalınlığında açın. Bisküvi kalıbı ile keserek yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Tepsiyi fırına yerleştirip hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 15-17 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.