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Kestane şekerli kurabiye

Kestane şekerli kurabiye tarifi

Malzemeler:
Kurabiye hamuru için
250 gr margarin
1.5 çay bardağı pudra şeker
3 yumurtanın sarısı
1 çay kaşığı karbonat
3 su bardağı un
30-35 kestane şekeri (hepsi eşit büyüklükte olmalı)
Üzeri için
1 yumurtanın akı
1.5 çorba kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

Hazırlanışı:
Oda ısısında bekletilmiş margarini hamur yoğurma kabına alın. Pudra şekeri ekleyip karıştırın. Yumurta sarıları ve karbonatı ilave edip malzemeleri birbirine yedirin. Unu azar azar ekleyip yoğurun.Yumuşak kıvamlı pürüzsüz bir hamur hazırlayın. Üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin. Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alın.30 eşit bezeye ayırın. Bezeleri önce yuvarlayın sonra tezgahın üzerinde elinizle hafifçe bastırıp yassılaştırın. Hazırladığınız hamurların ortasına birer kestane şekeri yerleştirin. Hamurları top şeklinde kapatın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Topların üzerine çırpılmış yumurta akı sürüp hindistan cevizi serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 15-20 dakika topların üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından alıp ılık servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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