Kıymalı börek

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- kişilik -

Malzemeler

Hamuru için:

4-5 su bardağı un

1 yumurta

İç malzeme için:

300 gr yağsız kıyma

2 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı su

1 adet kuru soğan

Karabiber

Tuz

Hamuru açmak için 200 gr eritilmiş tereyağı ve sıvıyağ karışımı



Hazırlanışı:

Un, yumurta, su, ve yoğurtla yumuşak bir hamur yapın. 10 dakika dinlendirin. Oklavayla açıp dörde katlayın ve 20 dakika daha dinlendirin. Bu işlemi tam dört kere daha yapın. Sonuncusunda hamuru 12 bezeye ayırın ve üzerini kapatıp on dakika daha bekletin. Soğanı yemeklik doğrayıp kıymayla az sıvı yağ ekleyerek kavurun, tuzunu ve karabiberini

serpip karıştırın. Bu arada her bir bezeyi oklava ile yarım santim kalınlığında açıp yağladığınız fırın tepsisine aralarına yağlı karışımı sürerek üst üste altı kat yapın. Kıymalı harç koyup, üzerine diğer altı bezeyi de açarak aynı şekilde yayın. 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar kontrollü olarak pişirin.