Kıymalı kuru börek

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

1 yumurta

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 su bardağı süt

1 çay bardağı su

Aldığı kadar un

Açmak için:

Tuz

Nişasta

250 gr margarin veya tereyağı

Harcı için:

300 gr kıyma

2 soğan

Tuz

Karabiber

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Soğanları kıyıp ayçiçeği yağında kıymayla birilikte kavurun. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Çukur bir kapta ayçiçeği yağı, süt, su ve bir tatlı kaşığı tuzu çırpma teliyle iyice çırpın. Unu ilave edip yoğurun. Hamuru 20 bezeye ayırın ve pasta tabağı büyüklüğünde açın. Aralarına nişasta serperek on yufkayı üst üste yerleştirerek iki grup yapın. İki grubu açabildiğiniz kadar ince açın. Yufkaları ikiye bölün. Harcı yufkaların kenar kısımlarına paylaştırıp rulo şeklinde sarın. Yufkaların arasına yağ sürün. Uç kısımlarını yumurta akıyla yapıştırın. Ruloları dört eşit parçaya kesip tepsiye dizin. Üzerlerine tereyağı sürüp fırında pişirin.