Kıymalı poğaça
8 kişilik
-
Malzemeler
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı zeytinyağı
1 yumurta akı (içine konulacak)
1 yumurta sarısı (üstüne sürülecek)
Kabartma tozu
Aldığı kadar un
Tuz
Kıymalı İç Harcı İçin
250 gr kıyma
1 büyük soğan
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Hamur malzemelerini derin bir kabın
içinde ele yapışmayacak kıvama
gelene kadar yoğurun ve buzdolabında
dinlendirin. Başka bir tencerede
soğanla birlikte kıymayı kavurun.
Karabiber ve tuzunu ilave ettikten
sonra soğumaya bırakın. Elinizle şekil
verdiğiniz hamurlara kıyma harcını
koyup tepsiye dizin. Üstlerine
yumurta sarısı sürün. Önceden
180 dereceye ayarlanmış fırında
30-40 dakika kadar pişirin. Sıcak
servis yapın.