Kıymalı poğaça

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8 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı zeytinyağı

1 yumurta akı (içine konulacak)

1 yumurta sarısı (üstüne sürülecek)

Kabartma tozu

Aldığı kadar un

Tuz



Kıymalı İç Harcı İçin

250 gr kıyma

1 büyük soğan

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Hamur malzemelerini derin bir kabın içinde ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun ve buzdolabında dinlendirin. Başka bir tencerede soğanla birlikte kıymayı kavurun. Karabiber ve tuzunu ilave ettikten sonra soğumaya bırakın. Elinizle şekil verdiğiniz hamurlara kıyma harcını koyup tepsiye dizin. Üstlerine yumurta sarısı sürün. Önceden 180 dereceye ayarlanmış fırında 30-40 dakika kadar pişirin. Sıcak servis yapın.