Kıymalı tart

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8 kişilik -

Malzemeler

Yarım su bardağı soğuk su

Yarım su bardağı zeytinyağı

4 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

45 gr tereyağı

1 yumurta sarısı

İç harcı için

300 gr kıyma

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı mısır unu



Hazırlanışı:

Unu bir kaba alın ve ortasını çukur şeklinde açın. Tereyağı, zeytinyağı ve tuzu ekleyip pütürlü bir hamur elde edene kadar yoğurun. Suyu ilave edip yoğurmaya devam edin. Hamuru ikiye bölüp un serpilmiş bir zeminde yarım santim kalınlığında açın. Hamurun bir parçasını içi yağlanmış tart kalıbının içine yayın. Soğanın kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtın. Soğanı ve kıymayı ekleyip kısık ateşte kavurun. Tuz, karabiber ve mısır ununu ekleyip karıştırın. Harç ılındıktan sonra hamurun üzerine yayın. Diğer hamur parçasını kıymalı harcın üzerine yayın. Alttaki hamurun çok iyi pişebilmesi için hamurun üzerine belirli aralıklarla delikler açın. Yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.