Kıymalı ve Antep fıstıklı milföy börek

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6 kişilik -

Malzemeler

12 milföy hamuru

İç harcı için:

500 gr kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı iri kırılmış Antep fıstığı

1 soğan

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Haşhaş tohumu



Hazırlanışı:

Tereyağını tavada eritin. Yemeklik doğradığınız soğanı ilave edip kavurun. Kıymayı ilave edip kavurmaya devam edin. Ocaktan almaya yakın Antep fıstıklarını ilave edip karıştırın. Soğumaya bırakın. Milföy hamurlarını buzdolabından çıkarıp hafifçe yumuşamalarını bekleyin. Hazırladığınız harçtan milföy hamurlarının içine paylaştırıp kapatın. Üzerine yumurta sarısı sürüp haşhaş tohumu serpin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.